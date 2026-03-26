Prof accoltellata, il 13enne su Telegram: «La ucciderò»

l’aggressione

«Visto che a quanto pare i “ragazzi” non capiscono cosa sia giusto e cosa no, userò questo a mio vantaggio: non posso essere incarcerato, dato che in Italia l’età minima per la responsabilità penale è 14 anni, non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare: uccidere lei e chiunque cercherà di impedirmelo».

È un passaggio di un lungo messaggio che il tredicenne che ieri ha accoltellato la sua professoressa a Trescore Balneario (Bergamo) aveva scritto sul suo canale Telegram.

L’aggressione è avvenuta nel corridoio del primo piano della scuola media. Lo studente è stato bloccato da un altro docente e da due collaboratori scolastici in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Stamani le lezioni sono riprese regolarmente così come non erano state sospese ieri dopo quanto avvenuto, per scelta della scuola. Anche oggi gli psicologi saranno all’istituto di via Damiano Chiesa per fornire supporto ai ragazzi.

Migliorano intanto le condizioni della docente di francese Chiara Mocchi (57 anni). La docente ha trascorso la notte in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo senza complicazioni ed è in miglioramento. Questa mattina è stata trasferita in reparto. Ieri è stata sottoposta a un intervenuto chirurgico. A riferire l’evolversi delle sue condizioni sono fonti ospedaliere.

Nel video-social dello studente le coltellate alla prof in diretta



Dura un minuto e 53 secondi il video trasmesso ieri mattina alle 7.41 su Telegram dallo studente 13enne che ha accoltellato la sua prof. Il filmato, che l’Ansa ha avuto modo di visionare e che è agli atti dell’inchiesta, ieri mattina ha mostrato in diretta tutte le fasi dell’aggressione alla docente che ha tentato di difendersi e che poi, caduta a terra ferita, è stata nuovamente colpita dallo studente. L’insegnante è stata ferita all’addome e al collo ed è stata trasportata in elicottero in ospedale a Bergamo dove è stata operata

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