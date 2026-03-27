«Tavolo latte, intesa incentrata sul senso di responsabilità»

l’incontro

ROMA “Un’intesa incentrata sul senso di responsabilità di tutti gli attori della filiera, che si impegnano per il rispetto di quanto concordato”. E’ questo il commento di Confagricoltura al termine del Tavolo latte convocato oggi pomeriggio al ministero dell’Agricoltura, a tre mesi dal precedente incontro. Gli orientamenti per la contrattazione lattiero-casearia emersi nella riunione portano a un’intesa tra agricoltori e industria, solo per il Nord Italia per i quantitativi aziendali con riferimento alla produzione del 2025, mentre per i quantitativi eccedenti di ogni singola azienda si prevede come riferimento il valore della Camera di commercio di Milano-Lodi. Le segnalazioni di irregolarità saranno comunicate congiuntamente dalle associazioni agricole all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Il comparto del latte bovino è in crisi: i prezzi in calo per la sovrapproduzione, non solo italiana, l’aumento dei costi per gli allevatori accentuati dalle tensioni commerciali mondiali e dalle guerre incidono in modo significativo sulla tenuta delle imprese zootecniche. Anche a livello europeo l’Italia si è fatta portavoce delle difficoltà, insieme ad altri Paesi produttori, chiedendo iniziative di promozione per i prodotti lattiero caseari. Confagricoltura ringrazia il ministro Lollobrigida per la promozione del Tavolo e per l’impegno a tutela del settore che vanta eccellenze produttive riconosciute a livello internazionale.

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