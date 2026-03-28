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Miami, Sinner vola in finale

Battuto Zverev in due set

Pubblicato il: 28/03/2026 – 7:28
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Miami, Sinner vola in finale

Il tennista azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 americano imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (4) in un’ora e 54 minuti di gioco. Sinner trova fin da subito un’ottima continuità con la prima, salva una palla break nel terzo game e riesce a rubare la battuta a Zverev nel quarto parziale, piazzando l’allungo decisivo per conquistare il primo set 6-3. L’equilibrio regna sovrano nel secondo parziale, dove entrambi sprecano alcune palle break e con il servizio che si conferma fondamentale per portare il set fino al tie break. Nel parziale decisivo Sinner riesce a piazzare un mini break sul 4-4 e porta a casa set e match.

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