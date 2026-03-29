Porsche si schianta contro auto parcheggiate, morto 21enne

l’incidente

MILANO Un ragazzo di 21 anni, Lorenzo Mattia Persiani, è deceduto al Policlinico di Milano dove era stato portato all’alba in codice rosso dopo essersi schiantato a bordo di una Porsche spider contro quattro auto parcheggiate. L’incidente è avvenuto poco prima delle 6 a Porta Vercellina. Il giovane è stato questa mattina sottoposto a un intervento d’urgenza ma è deceduto dopo l’operazione. A bordo dell’auto viaggiavano anche altri due passeggeri, di 19 e 20 anni, portati in ospedale in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione, i tre giovani provenivano da viale Papiniano, hanno percorso con la Porsche viale di Porta Vercellina in direzione di piazzale Baracca e, prima della corrispondenza della curva a destra di Porta Vercellina con via Bandello, il conducente ha perso il controllo per cause da accertare, urtando prima il cordolo destro e infine le quattro auto in sosta. Sul luogo dell’incidente sono intervenute un’automedica, un’autoinfermieristica, tre autolettighe, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.

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