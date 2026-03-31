Ciclone Harry: emendamento su ristori a famiglie e imprese

l’integrazione del governo

ROMA «Dopo i necessari approfondimenti» tecnici, si legge in una nota, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, «hanno definito e inviato per l’istruttoria governativa l’emendamento integrativo al decreto-legge a beneficio di quanti sono rimasti colpiti dalla frana di Niscemi e dal Ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna». «L’obiettivo dell’intervento- spiegano i due ministri- è assicurare rapidità ed efficacia nell’erogazione delle misure di sostegno economico, finanziate con risorse pubbliche, a favore delle persone colpite dagli eventi calamitosi. L’emendamento permette inoltre di evitare che su una materia di competenza statale si creino discipline regionali differenziate, garantendo così uniformità e parità di trattamento tra territori e cittadini coinvolti».

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