Italia ko, è fuori dal Mondiale per la terza volta di fila

disastro azzurro

ZENICA Disastro Italia. Per la terza volta di fila gli Azzurri non parteciperanno ai Campionati Mondiali di calcio. La squadra di Gattuso esce sconfitta ai calci di rigore dallo scontro con la Bosnia dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari. Decisiva l’espulsione di Bastoni nel finale di primo tempo che ha condizionato la sfida. L’ennesima batosta per il calcio italiano, ormai da tempo in attesa di una rivoluzione ai vertici che tarda ad arrivare. Discutibili alcune decisioni dell’arbitro, a sfavore dell’Italia. La partita. Kean porta in vantaggio gli azzurri al 15’, ma al 41’ viene espulso Bastoni per fallo da ultimo uomo e la Nazionale di Gattuso resta in 10. Al 79’ Tabakovic firma la rete dell’1-1 che manda le due squadre ai supplementari. Nei restanti 30 minuti l’Italia regge e in un paio di occasioni sfiora anche il gol. Ai rigori sbagliano Pio Esposito e Cristante mentre la Bosnia è implacabile.

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