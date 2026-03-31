L’Italia ha negato l’uso della base di Sigonella agli Usa

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ROMA Nei giorni scorsi l’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella per alcuni aerei che sarebbero dovuti atterrare nell’aeroporto militare siciliano per poi proseguire verso il Medio Oriente. Lo riferisce il sito del Corriere. E’ stato il Capo di stato maggiore della difesa, Luciano Portolano, ricostruisce il quotidiano, a informare il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che alcuni asset aerei statunitensi erano in volo verso Sigonella con un piano di volo che prevedeva che proseguissero verso il Medio Oriente. Non era però stata richiesta alcuna autorizzazione, né erano stati consultati i vertici militari italiani. Una volta accertato che non si trattava di voli normali o logistici e che quindi non erano compresi nel trattato Italia-Usa, Crosetto ha negato l’autorizzazione. Lo stesso ministro della Difesa, ricorda il Corriere, aveva assicurato in Parlamento che avrebbe sottoposto alle Camere ogni operazione che non rientri nei trattati e debba essere quindi autorizzata.