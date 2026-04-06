Artemis, la missione nella fase finale per l’orbita lunare

DALLO SPAZIO

ROMA Gli astronauti della missione Artemis II sono entrati nella fase finale del loro percorso verso un’orbita lunare, una sorta di punto di svolta che significa che la gravità della Luna esercita ora un’attrazione gravitazionale sulla navicella spaziale maggiore di quella terrestre. La capsula Orion ora orbiterà attorno alla Luna, preparando l’equipaggio a viaggiare nel punto più lontano dalla Terra di qualsiasi altro essere umano prima di loro. La capsula Orion con a bordo gli astronauti della Nasa Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, e dall’astronauta dell’Agenzia Spaziale Canadese (CSA) Jeremy Hansen, hanno trascorso la giornata di Pasqua a prepararsi per il sorvolo lunare sul lato nascosto del satellite naturale, mai compiuto prima da una missione con equipaggio. Intorno alle 20 ora italiana di oggi, l’equipaggio di Artemis II dovrebbe superare, il record stabilito dalla missione Apollo 13 nel 1970 per la massima distanza mai percorsa dall’uomo dalla Terra. Nel punto di massimo avvicinamento, si troveranno a meno di 6.400 chilometri (4.000 miglia) dalla Luna, secondo i dati della Nasa. Il lato mai visto prima dall’occhio umano. Questa domenica, gli astronauti hanno esaminato un elenco dettagliato delle caratteristiche della superficie lunare che fotograferanno e analizzeranno durante il sorvolo, quando i finestrini della cabina principale della navicella Orion saranno rivolti verso la Luna e il Sole illuminerà parzialmente l’obiettivo della missione. Alle 20 ora italiana di oggi l’equipaggio di Artemis II dovrebbe battere il record stabilito dalla missione Apollo 13 nel 1970 per la massima distanza mai percorsa dall’uomo dalla Terra. Gli astronauti hanno esaminato un elenco dettagliato delle caratteristiche della superficie lunare che fotograferanno e analizzeranno durante il sorvolo, quando i finestrini della cabina principale della navicella Orion saranno rivolti verso la Luna e il Sole illuminerà parzialmente l’obiettivo della missione. (AGI)

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