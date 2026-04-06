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«La verità spesso oscurata da fake news e menzogne»

Il Papa al Regina Coeli: riflettere sull’onestà della comunicazione umana

Pubblicato il: 06/04/2026 – 15:21
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«La verità spesso oscurata da fake news e menzogne»

ROMA “Spesso il racconto della verità viene oscurato da fake news, come si dice oggi, cioè da menzogne, allusioni e accuse senza fondamento”. Lo ha detto Papa Leone XIV rivolgendosi dalla finestra dello Studio del Palazzo Apostolico Vaticano ai fedeli ed ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per la recita del Regina Coeli in occasione del Lunedì dell’Angelo. Secondo il Pontefice, “davanti a tali ostacoli, però, la verità non resta celata, anzi: ci viene incontro, viva e raggiante, illuminando le tenebre più fitte”. (Askanews)

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