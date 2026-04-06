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Operato il piccolo caduto da un balcone a Corigliano Rossano: è fuori pericolo

Il bimbo di 5 anni ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico

Pubblicato il: 06/04/2026 – 11:10
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Operato il piccolo caduto da un balcone a Corigliano Rossano: è fuori pericolo

CORIGLIANO ROSSANO È stato operato il bambino di cinque anni precipitato nel pomeriggio di ieri, domenica di Pasqua, dal balcone di un’abitazione al primo piano a Corigliano Rossano Scalo. L’intervento è riuscito: il piccolo è fuori pericolo. La caduta, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, aveva immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che, valutate le condizioni del piccolo, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per un trasferimento rapido nell’ospedale Annunziata di Cosenza. Il bambino ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico. Ora l’intervento chirurgico il cu esito dà un sospiro di sollievo.

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