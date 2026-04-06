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Pasquetta sicura nel Vibonese: dispositivo straordinario di controllo dei Carabinieri – VIDEO

Il Comando Provinciale di Vibo Valentia presidia Serre e litorale con l’impiego di elicotteri e pattuglie

Pubblicato il: 06/04/2026 – 20:18
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Pasquetta sicura nel Vibonese: dispositivo straordinario di controllo dei Carabinieri – VIDEO

VIBO VALENTIA In occasione della Pasquetta, il Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia, attraverso le Stazioni dipendenti e gli assetti Radiomobili, ha attuato un articolato dispositivo straordinario di controllo del territorio nell’area delle Serre Vibonesi e sul litorale, con il supporto dell’8° Nucleo Elicotteri a bordo di velivolo Augusta Westland 412 per il monitoraggio dall’alto delle aree a maggiore afflusso.

Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza delle principali arterie viarie, con controlli mirati anche mediante etilometro per prevenire condotte di guida pericolose. I servizi hanno interessato inoltre le aree verdi attrezzate e le zone adibite a picnic e grill, quali beni comuni a fruizione collettiva, al fine di garantire il rispetto delle norme, la tutela dell’ambiente e una civile convivenza negli spazi pubblici. L’obiettivo è stato quello di assicurare una Pasquetta in sicurezza, attraverso una presenza capillare e interventi tempestivi in caso di criticità.

Cap. Pierantonio Tarantino, Comandante Compagnia CC Serra San Bruno

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