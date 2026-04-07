Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 0:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Le parole del pontefice

Papa Leone XIV: «Minacce al popolo dell’Iran? Inaccettabile» – VIDEO

«Torniamo al tavolo, parliamo, cerchiamo soluzioni in modo pacifico»

Pubblicato il: 07/04/2026 – 21:50
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Papa Leone XIV: «Minacce al popolo dell’Iran? Inaccettabile» – VIDEO

“Oggi, come tutti sappiamo, c’è stata questa minaccia contro tutto il popolo dell’Iran e questo veramente non è accettabile. Ci sono certamente questioni di diritto internazionale, ma c’è molto di più. È una questione morale per il bene del popolo”. Così Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. “Vorrei invitare tutti a pensare nel cuore veramente ai tanti innocenti, ai tanti bambini, ai tanti anziani, totalmente innocenti che sarebbero anche loro vittime di questa escalation”, ha aggiunto Prevost.
“Chiedo a tutte le persone di buona volontà di cercare la pace e di rifiutare la guerra, una guerra che molti hanno definito ingiusta e che non risolve nulla. Infatti, ci troviamo in una situazione di grave crisi economica mondiale, crisi energetica, e la mancanza di stabilità non fa che alimentare l’odio nel mondo. Quindi, torniamo al tavolo, parliamo, cerchiamo soluzioni in modo pacifico e ricordiamoci soprattutto dei bambini innocenti, degli anziani, dei malati e di tutte le persone che sono già state e saranno vittime di questa guerra continua”, ha aggiunto il pontefice.  

Argomenti
guerra in iran
iran usa
PAPA
papa leone
papa leone XIV
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Video
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x