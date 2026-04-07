Papa Leone XIV: «Minacce al popolo dell’Iran? Inaccettabile» – VIDEO

Le parole del pontefice

“Oggi, come tutti sappiamo, c’è stata questa minaccia contro tutto il popolo dell’Iran e questo veramente non è accettabile. Ci sono certamente questioni di diritto internazionale, ma c’è molto di più. È una questione morale per il bene del popolo”. Così Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. “Vorrei invitare tutti a pensare nel cuore veramente ai tanti innocenti, ai tanti bambini, ai tanti anziani, totalmente innocenti che sarebbero anche loro vittime di questa escalation”, ha aggiunto Prevost.

“Chiedo a tutte le persone di buona volontà di cercare la pace e di rifiutare la guerra, una guerra che molti hanno definito ingiusta e che non risolve nulla. Infatti, ci troviamo in una situazione di grave crisi economica mondiale, crisi energetica, e la mancanza di stabilità non fa che alimentare l’odio nel mondo. Quindi, torniamo al tavolo, parliamo, cerchiamo soluzioni in modo pacifico e ricordiamoci soprattutto dei bambini innocenti, degli anziani, dei malati e di tutte le persone che sono già state e saranno vittime di questa guerra continua”, ha aggiunto il pontefice.