la svolta

ROMA Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che «gli Stati Uniti contribuiranno a porre fine alla congestione del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz», poche ore dopo aver annunciato un accordo di cessate il fuoco con l’Iran. I due paesi hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane, appena un’ora prima della scadenza dell’ultimatum di Donald Trump, che aveva minacciato di distruggere l’Iran. Teheran ha poi dichiarato di aver accettato di garantire la sicurezza del passaggio nello Stretto di Hormuz, di fatto bloccato dall’inizio della guerra in Medio Oriente il 28 febbraio. Per il presidente americano gli Stati Uniti hanno ottenuto una «vittoria totale e completa» concludendo un accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran e ritiene che la Cina abbia contribuito a portare l’Iran al tavolo dei negoziati per concludere un accordo di cessate il fuoco di due settimane. «È quello che sento dire».