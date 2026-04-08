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Iran, Trump annuncia un cessate il fuoco di due settimane

Il presidente Usa: sarà riaperto lo Stretto di Hormuz

Pubblicato il: 08/04/2026 – 0:47
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Iran, Trump annuncia un cessate il fuoco di due settimane

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato su Truth di aver accettato di sospendere per due settimane i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran, dopo colloqui con il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif e con il feldmaresciallo Asim Munir.

“Sulla base delle conversazioni con il Primo Ministro Shehbaz Sharif e il Feldmaresciallo Asim Munir del Pakistan, durante le quali mi è stato chiesto di sospendere la forza distruttiva prevista per questa notte contro l’Iran, e a condizione che la Repubblica Islamica dell’Iran accetti la RIAPERTURA COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA dello Stretto di Hormuz, accetto di sospendere i bombardamenti e l’attacco contro l’Iran per un periodo di due settimane. Questo sarà un CESSATE IL FUOCO BILATERALE! Il motivo di questa decisione è che abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo molto avanti verso un accordo definitivo per una PACE duratura con l’Iran e per la PACE in Medio Oriente. Abbiamo ricevuto una proposta in 10 punti dall’Iran e riteniamo che sia una base praticabile su cui negoziare. Quasi tutti i principali punti di disaccordo del passato sono stati concordati tra gli Stati Uniti e l’Iran, ma un periodo di due settimane permetterà all’accordo di essere finalizzato e completato. A nome degli Stati Uniti d’America, come Presidente, e anche rappresentando i Paesi del Medio Oriente, è un onore vedere questo problema di lunga data vicino alla risoluzione. Grazie per l’attenzione su questa questione!”.

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