«La nostra Difesa non è adeguata a quello che stiamo vivendo»

il question time

«La nostra Difesa non è adeguata ai tempi che stiamo vivendo, profondamente diversi da quelli che tutti ci saremmo immaginati solo quattro anni fa. In un mondo cambiato la Difesa si è trovata impreparata, nel nostro come in altri Paesi». Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo in question time al Senato a una interrogazione del senatore Carlo Calenda.

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