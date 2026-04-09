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il question time
«La nostra Difesa non è adeguata a quello che stiamo vivendo»
Lo afferma il ministro Guido Crosetto
Pubblicato il: 09/04/2026 – 16:33
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«La nostra Difesa non è adeguata ai tempi che stiamo vivendo, profondamente diversi da quelli che tutti ci saremmo immaginati solo quattro anni fa. In un mondo cambiato la Difesa si è trovata impreparata, nel nostro come in altri Paesi». Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo in question time al Senato a una interrogazione del senatore Carlo Calenda.
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