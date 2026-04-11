Artemis II, capsula Orion ammarata con successo

Il ritorno

I quattro astronauti, tre americani e uno canadese, impegnati nella missione Artemis II sono rientrati nella notte con un ammaraggio spettacolare, della capsula Orion con il paracadute nell’Oceano Pacifico, concludendo così un viaggio di quasi 10 giorni sulla Luna e ritorno. L’equipaggio è stato il primo a visitare la Luna dai tempi del programma Apollo della Nasa, più di mezzo secolo fa. Artemis II ha stabilito un record di distanza per i viaggi spaziali durante il sorvolo lunare, superando l’Apollo 13 del 1970. Viaggiando sul lato nascosto della Luna, gli astronauti hanno catturato panorami mai visti prima dall’occhio umano, oltre a un’eclissi solare totale. Artemis II è stato un volo di prova per le future missioni lunari. Il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen hanno attraversato l’atmosfera viaggiando a Mach 33, ovvero 33 volte la velocità del suono, uno spettacolo mozzafiato che non si vedeva dai tempi delle missioni Apollo della Nasa sulla Luna negli anni ’60 e ’70.



In una scena che ricordava le missioni Apollo della Nasa sulla Luna, gli elicotteri militari hanno issato uno ad uno gli astronauti da un gommone agganciato alla capsula, portandoli a bordo per il breve tragitto verso la nave di recupero della Marina, la USS John P. Murtha, che li attendeva. “Questi sono gli ambasciatori dell’umanità verso le stelle che abbiamo inviato lassù, e non riesco a immaginare un equipaggio migliore”, ha dichiarato l’amministratore della Nasa Jared Isaacman dalla nave di recupero. Il Centro di controllo missione della Nasa è esploso in festeggiamenti, con centinaia di persone che si sono riversate dalle sale di controllo. “Ce l’abbiamo fatta”, ha esultato Lori Glaze della Nasa in una conferenza stampa. La capsula Orion, soprannominata Integrity, ha completato l’intera discesa con il pilota automatico. L’incrociatore lunare è entrato nell’atmosfera viaggiando a Mach 33, ovvero 33 volte la velocità del suono: una sfocatura fulminea che non si vedeva dai tempi delle missioni Apollo degli anni ’60 e ’70.La tensione nel Centro di Controllo Missione è cresciuta man mano che la capsula veniva avvolta da un plasma incandescente durante il picco di riscaldamento e si verificava un blackout programmato delle comunicazioni. Tutti gli occhi erano puntati sullo scudo termico della capsula, progettato per proteggere la vita degli astronauti e resistere a migliaia di gradi durante il rientro. A quasi 3.200 chilometri di distanza, le famiglie degli astronauti si sono riunite nella sala di osservazione del Centro di Controllo Missione, esultando quando la capsula è riemersa dal blackout di sei minuti e di nuovo al momento dell’ammaraggio. (Lapresse)