Central Park, turista muore cadendo da carrozza

La tragedia

Dramma a Central Park: un giovane turista indiano in visita a New York con i genitori e il fratellino è morto dopo esser stato scaraventato a terra dalla carrozza il cui cavallo si era imbizzarrito quando il conducente era sceso a terra per scattare una foto ricordo. L’incidente è avvenuto nei pressi della fontana della Cherry Hill: senza il vetturino alla guida, il cavallo ha avuto uno scatto salendo sul marciapiede e poi accelerando su un prato. La mamma, Prya Mahajan, è stata la prima ad essere scaraventata a terra e il figlio Romanch ha cercato di aiutarla, cadendo lui stesso al suolo e sbattendo la testa. Il ragazzo, 18 anni, è morto al New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center. Il resto della famiglia se l’è cavata con ferite minori. La carrozza è andata poi a sbattere contro un’altra e si è rovesciata andando in mille pezzi. Il cavallo coinvolto, un animale di sette anni, era al lavoro nel parco da appena sei settimane ed è stato mandato in pensione. “Il conducente non sarebbe mai dovuto scendere dal posto di guida”, ha protestato Alexander Kemp, vice-presidente del sindacato dei vetturini. A Manhattan ci sono oltre 100 cavalli che trainano le carrozze turistiche. L’incidente è stato l’ultimo che le ha coinvolte e ha immediatamente riacceso le richieste degli animalisti e della Central Park Conservancy, che amministra il parco, affinché vengano vietate. “Non possiamo permettere che questo venga trattato come l’ennesimo episodio isolato”, ha dichiarato il consigliere comunale di New York Christopher Marte, che ha presentato un disegno di legge per proibire le carrozze turistiche a partire dalla fine del prossimo anno. Dal maggio 2025 sarebbero stati almeno otto gli “incidenti legati ai cavalli” all’interno o nelle vicinanze di Central Park: il mese scorso un cavallo ha urtato un’altra carrozza facendola ribaltare, mentre in gennaio un animale si è lanciato nel traffico contromano urtando diverse automobili. La scorsa settimana, inoltre, un cavallo è morto dopo aver mangiato del tasso giapponese, una pianta tossica per la sua specie. E’ la prima volta tuttavia che una persona resta uccisa in un incidente provocato da una carrozza a cavalli.