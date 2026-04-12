Aggredito in piazza, muore davanti al figlio di 11 anni

la tragedia

MASSA CARRARA Viene aggredito da un gruppo di persone e muore davanti al figlio undicenne. E’ accaduto la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. L’uomo, di 47 anni, avvicinato da quattro-cinque persone durante l’aggressione sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull’uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri per risalire ai responsabili. L’episodio si inserisce in un contesto di recenti tensioni nel centro cittadino. Circa dieci giorni fa, sempre nelle ore notturne, si era verificata una violenta lite tra gruppi di giovani nella zona tra via Giardini, via Guidoni e via del Tribunale, con lancio di bottiglie e alcuni feriti.

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