Gli Stati Uniti annunciano il blocco di tutti i porti iraniani

medio oriente

Gli Stati Uniti hanno annunciato il blocco di tutti i porti iraniani da domani alle 16 ora italiana. Il Comando Centrale americano ha annunciato che da domani alle 10, le 16 italiane, su ordine di Donald Trump «sarà applicato in modo imparziale un blocco nei confronti delle navi di tutte le nazioni che entrano nei porti e nelle aree costiere iraniane o ne escono, inclusi tutti i porti iraniani situati nel Golfo Arabico e nel Golfo dell’Oman».

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