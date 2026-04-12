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Trump: «Blocco navale nello Stretto di Hormuz»

Gli Usa fermeranno chi ha pagato il pedaggio all’Iran

Pubblicato il: 12/04/2026 – 15:18
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Trump: «Blocco navale nello Stretto di Hormuz»

WASHINGTON «Ecco dunque la situazione: l’incontro è andato bene, la maggior parte dei punti sono stati concordati, ma l’unico punto che contava davvero, quello nucleare, non lo è stato. Con effetto immediato, la Marina degli Stati Uniti, la migliore al mondo, inizierà il processo di blocco di tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz. A un certo punto, arriveremo a una situazione in cui “a tutti sarà permesso di entrare, a tutti sarà permesso di uscire”, ma l’Iran non lo ha permesso limitandosi a dire: “Potrebbe esserci una mina da qualche parte là fuori”, di cui nessuno è a conoscenza tranne loro. Questa è estorsione mondiale, e i leader dei Paesi, soprattutto degli Stati Uniti d’America, non si lasceranno mai estorcere». Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. 

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