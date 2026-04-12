Trump: «Blocco navale nello Stretto di Hormuz»

l’annuncio

WASHINGTON «Ecco dunque la situazione: l’incontro è andato bene, la maggior parte dei punti sono stati concordati, ma l’unico punto che contava davvero, quello nucleare, non lo è stato. Con effetto immediato, la Marina degli Stati Uniti, la migliore al mondo, inizierà il processo di blocco di tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz. A un certo punto, arriveremo a una situazione in cui “a tutti sarà permesso di entrare, a tutti sarà permesso di uscire”, ma l’Iran non lo ha permesso limitandosi a dire: “Potrebbe esserci una mina da qualche parte là fuori”, di cui nessuno è a conoscenza tranne loro. Questa è estorsione mondiale, e i leader dei Paesi, soprattutto degli Stati Uniti d’America, non si lasceranno mai estorcere». Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul suo social Truth.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato