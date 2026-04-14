Schlein difende Meloni: «Non accettiamo minacce da Trump»

“italia paese sovrano”

ROMA Elly Schlein ha preso la parola nell’Aula di Montecitorio per difendere la premier Giorgia Meloni. “Esprimo la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, dell’attacco del Presidente americano Donald Trump alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver doverosamente espresso solidarietà al Papa per le gravissime parole che Trump gli ha rivolto. L’Italia è un paese libero e sovrano. E La nostra Costituzione è chiara: l’Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può rivolgersi con questa grave mancanza di rispetto nei confronti del nostro Paese e del nostro Governo. Siamo avversari politici, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accettiamo attacchi né minacce dai governi di altri Paesi”, ha concluso Schlein. (Agi)

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