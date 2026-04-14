Vinitaly, Salvini al padiglione Calabria: «Orgoglioso di aver aperto cantieri per 22 miliardi in questa regione»

la visita

VERONA «Sono venuto a ringraziare i viticoltori, gli agricoltori italiani, calabresi, liguri, veneti, siciliani, che in questo momento portano avanti una cultura, oltre che un business, fondamentale. Perché se quelli che costruiscono guerre si sedessero un attimino tranquilli, capirebbero che non è più il caso di risolvere con le armi ciò che invece deve risolvere la diplomazia». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in visita al padiglione Calabria al Vinitaly a Verona, accompagnato tra gli altri dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. «Da ministro delle Infrastrutture – ha proseguito Salvini – sono orgoglioso oggi, oltre che di venire a portare il ringraziamento, di avere 22 miliardi di cantieri aperti, di opere pubbliche: la Statale 106, dopo anni di chiacchiere e promesse agli operai, oggi è al lavoro; l’A2; gli aeroporti sia di Reggio che di Lamezia. E poi, in tanti — stamattina ho cominciato col padiglione Sicilia e chiudo col padiglione Calabria — mi chiedono: partono i lavori del Ponte? Noi siamo pronti. Ci sto lavorando da quasi quattro anni, l’impresa è pronta, gli operai sono pronti, il progetto è qualcosa che tutto il mondo ci invidierebbe. Spero – ha aggiunto Salvini – che nessuno si metta di mezzo e che il 2026 sia finalmente l’anno del lavoro, perché il Ponte vuol dire lavoro, velocità, tutela dell’ambiente, ricchezza, turismo, innovazione, giovani. Ce la metto tutta». Secondo Salvini «il Ponte è un acceleratore di tutto il resto degli investimenti su entrambe le coste. Io sono arrivato in ufficio che non c’era la progettazione dell’Alta velocità fino a Reggio; adesso c’è. E ovviamente anche sull’altra costa, penso ai lavori per la Statale 106: ci sono sia i finanziamenti che la progettazione».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato