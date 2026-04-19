Cosenza tra campo e tensioni: stasera il Trapani, serve vincere – PROBABILI FORMAZIONI

lupi al “Marulla”

COSENZA Il campo come unica certezza, tutto il resto sospeso. Il Cosenza si gioca una fetta importante della propria stagione questa sera (ore 20.30) al San Vito-Marulla contro il Trapani, nella penultima giornata di campionato. Una gara da vincere a tutti i costi per continuare a inseguire il terzo posto, oggi nelle mani della Casertana con due punti di vantaggio, e garantirsi così un percorso più favorevole in vista dei playoff.

La squadra di Buscè arriva all’appuntamento con la necessità di ritrovare continuità e compattezza proprio nel momento più delicato. Non sarà una formazione al completo: mancherà lo squalificato Florenzi, mentre a centrocampo rientra Palmieri. Sulla trequarti dovrebbe rientrare Emmausso, ma non è escluso l’utilizzo di Baez, con Mazzocchi (in ballottaggio con Beretta e Perlingieri) che dopo diversi mesi potrebbe partire dall’inizio come riferimento offensivo.

Di fronte un Trapani ultimo in classifica che però non ha intenzione di fare da comparsa, ma sarà soprattutto il Cosenza a doversi assumere il peso della partita, spinto da un obbligo di risultato che non ammette calcoli. I rossoblù sanno che molto passerà da questi novanta minuti: una vittoria significherebbe restare pienamente in corsa per il terzo posto, rimandando ogni verdetto all’ultima giornata.

Intorno, però, il clima resta tutt’altro che ordinario. Lo stadio sarà ancora una volta vuoto, fotografia più evidente di una frattura profonda tra squadra, società e ambiente. Il recente Consiglio comunale aperto ha aggiunto ulteriore tensione, aprendo alla possibilità di un futuro senza il nulla osta per l’utilizzo dell’impianto e alimentando un confronto sempre più duro tra il club e le istituzioni. Nel mezzo, il silenzio della dirigenza e un’attesa che in città si trascina da mesi, quella legata a un possibile cambio di proprietà. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Ciotti, Moretti, Dametto, Caporale; Palmieri, Langella, Contiliano; Cannavò, Emmausso; Mazzocchi. All.: Buscè.

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Ortisi, Pirrello, Motoc, Nicoli; Aronica, Celeghin; Balla, Knezovic, Napolitano; Stauciuc. All.: Aronica.

Foto Cosenza calcio

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