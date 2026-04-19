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l’asse tra i leader
«Israele vero alleato, a differenza di altri»
Trump: lo Stato ebraico combatte duramente e sa come vincere
Pubblicato il: 19/04/2026 – 7:29
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ROMA “Che Israele piaccia o meno, ha dimostrato di essere un grande alleato. Sono coraggiosi, audaci, leali e intelligenti, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress”. Lo afferma il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che lo Stato ebraico combatte duramente e sa “come vincere”. (Ansa)
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