Dalle estorsioni al traffico di droga, 35 arresti a Niscemi

il blitz antimafia

CALTANISSETTA Maxi operazione del Comando Provinciale di Caltanissetta, che vede l’impiego di circa 200 Carabinieri, supportati dalle unità cinofile, dallo Squadrone Cacciatori di Sicilia e dal 9 Nucleo Elicotteri, per dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del locale Tribunale nei confronti di 35 soggetti, di cui 32 destinatari di misura in carcere e 3 agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, illecita concorrenza e traffico di stupefacenti.

Le indagini

L’indagine ha raccolto gravi elementi indiziari sulla infiltrazione della famiglia mafiosa di Niscemi nel settore della raccolta degli oli vegetali esausti, monopolizzato imponendo accordi criminosi con ditte specializzate nel settore colluse, sottoposte a sequestro preventivo. Il valore economico stimato delle imprese sequestrate ammonta a oltre 6 milioni di euro. Oltre al condizionamento del tessuto economico imprenditoriale, le indagini dei Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica – Dda di Caltanissetta, hanno individuato gravi indizi a carico di una complessa associazione finalizzata allo spaccio di cocaina e marijuana che imponeva la concessione di vere e proprie “autorizzazioni” allo spaccio nel territorio di Niscemi, in cambio di un contributo di natura economica ovvero di una “messa a disposizione” del sodalizio mafioso: l’attività investigativa ha permesso di documentare oltre 200 episodi di cessione di stupefacenti. Il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Salvatore De Luca, alle ore 11 illustrerà i risultati dell’operazione presso il Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta.