Cosenza, tutto in una partita: a Cava serve una vittoria e buone notizie dagli altri campi – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

COSENZA Il Cosenza si gioca tutto negli ultimi novanta minuti della stagione regolare. Oggi alle 18, sul campo della Cavese, i rossoblù sono chiamati a una vittoria obbligata per restare agganciati al treno che porta almeno al terzo posto e quindi a una posizione più favorevole nella griglia playoff. Il margine di errore è ormai azzerato: con Catania a quota 69 e Salernitana appaiata ai rossoblù a 66 punti, ogni combinazione resta possibile, ma solo a patto che la squadra di Buscè faccia il proprio dovere.

La trasferta si presenta tutt’altro che semplice, non solo per il valore dell’avversario ma anche per il contesto. Il Cosenza dovrà affrontare la gara senza il supporto dei propri tifosi, fermati dai provvedimenti del GOS. A questo si aggiunge una gestione attenta della rosa: diversi elementi sono in diffida e il rischio di squalifiche in vista dei playoff potrebbe condizionare le scelte iniziali. Non è al meglio e non è stato convocato Dametto, mentre a centrocampo torna Florenzi dopo la squalifica. In attacco, Mazzocchi spinge per una maglia dal primo minuto dopo essere tornato al gol, con Baez possibile partner offensivo. Restano da valutare alcune scelte, tra cui quella legata a capitan D’Orazio, escluso nell’ultima uscita per scelta tecnica.

Sul piano della classifica, il Cosenza non dipende solo da sé stesso. Anche vincendo, servirà uno sguardo attento ai risultati delle concorrenti, con un dato tutt’altro che secondario: negli scontri diretti con la Salernitana i rossoblù sono in svantaggio, fattore che renderebbe complicato un eventuale arrivo a pari punti.

A fare da sfondo alla partita c’è stata un’altra settimana tutt’altro che tranquilla. La lettera aperta del presidente Eugenio Guarascio ha riacceso il clima attorno alla società, generando nuove critiche da parte della tifoseria e alimentando un malcontento che si trascina da tempo.

Tra tensioni esterne e pressione sportiva, il Cosenza arriva così all’ultimo atto della regular season con un solo obiettivo: vincere. Il resto, come spesso accade in questi casi, dipenderà dagli altri campi. Ma senza i tre punti, ogni discorso perderebbe immediatamente valore. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Peretti, Loreto; Ubani, Munari, Diarrassouba, Awua, Macchi; Orlando, Minaj. All.: Prosperi.

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Pintus, Caporale; Palmieri, Garritano, Contiliano; Baez, Florenzi; Mazzocchi. All.: Buscè.

Foto Cosenza calcio

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