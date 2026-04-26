Crotone, prove di playoff contro il Latina – PROBABILI FORMAZIONI

squali allo Scida

CROTONE Il Crotone chiude oggi alle 18 la regular season allo stadio Scida contro il Latina, in una gara che non avrà effetti sulla classifica. I rossoblù sono infatti già certi del sesto posto, posizione che consente di guardare con anticipo alla fase playoff.

In questo contesto, l’allenatore Longo valuta un ampio turnover per gestire le energie del gruppo e dare spazio a chi ha avuto meno minuti nel corso della stagione. L’obiettivo è preservare alcuni elementi chiave in vista degli spareggi promozione, senza però alterare troppo gli equilibri della squadra.

Il tecnico ieri ha comunque richiamato l’attenzione sull’importanza dell’approccio alla gara, sottolineando che servirà massima concentrazione nonostante la situazione di classifica già definita. Ha evidenziato come la sfida rappresenti un test utile soprattutto sul piano mentale, utile per consolidare la crescita in vista dei playoff.

Longo ha anche ribadito la necessità di coinvolgere tutta la rosa, ricordando che il cammino post-season potrebbe essere lungo e richiederà il contributo di tutti i giocatori. In quest’ottica, alcune rotazioni saranno inevitabili, con possibili opportunità per chi ha avuto meno spazio, come Bruno, reduce da una buona prova nell’ultima uscita. Da valutare anche le condizioni di alcuni elementi come Gomez, mentre Novella è indisponibile per un problema muscolare al polpaccio e punta al recupero per i playoff. Non saranno della partita anche Andreoni, Calvano e Gallo, mentre restano in diffida Armini e Maggio.

Il tecnico ha poi ripercorso il percorso della squadra, evidenziando la crescita del gruppo nel corso della stagione. Ha sottolineato come il Crotone abbia saputo affrontare difficoltà organizzative e logistiche senza mai cercare alibi, mantenendo sempre compattezza e spirito di sacrificio. Un aspetto, questo, che secondo l’allenatore rappresenta uno dei principali punti di forza del gruppo.

Dal punto di vista dei numeri, il girone di ritorno ha visto un rendimento migliore rispetto all’andata, con 33 punti conquistati e una crescita progressiva sul piano del gioco e dell’identità. Anche il mercato di gennaio ha inciso nel percorso, modificando la fisionomia della squadra e contribuendo a una seconda parte di stagione più solida.

Guardando ai playoff, Longo ha insistito sulla necessità di continuità e maturità, ricordando che le motivazioni dovranno arrivare soprattutto dall’interno del gruppo. Ha inoltre ribadito che il sistema di gioco non verrà stravolto, anche nella gestione del reparto offensivo, dove le alternative sono considerate una risorsa importante. Infine, il messaggio alla piazza è stato quello di unità e fiducia. Il tecnico ha invitato l’ambiente a sostenere la squadra in questa fase decisiva, sottolineando come il lavoro svolto finora meriti continuità e sostegno. Ora l’attenzione è tutta rivolta ai playoff, dove il Crotone proverà a spingersi il più lontano possibile. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CROTONE (4-3-3): Merelli; Veltri, Di Pasquale, Cocetta, Guerra; Sandri, Vinicius, Bruno; Energe, Musso, Zunno. All.: Longo.

LATINA (3-4-2-1): Mastrantonio; Marenco, Dutu, Ercolano; Vona, Lipani, De Ciancio, Cioffi; Fasan, Riccardi; Parigi. All.: Bruno.

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