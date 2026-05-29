Ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade italiane

weekend da bollino rosso

ROMA Quarantacinque milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza. E’ la previsione dell’Anas per l’ultimo fine settimana di maggio che coincide con il ponte per la Festa della Repubblica e che sarà la prima prova del prossimo esodo estivo. Il traffico si intensificherà già nella serata di oggi. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare sulle direttrici per le località di mare. Più interessate le strade statali del versante jonico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come l’A2 Autostrada del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. In occasione della chiusura temporanea dell’autostrada A22 del Brennero – non di competenza Anas: per una manifestazione di protesta in territorio austriaco dalle 11:00 alle 19:00 saranno attivati i pannelli a messaggio variabile sulle strade statali nei pressi dell’area interdetta. Saranno coinvolte in Veneto le statali 47, 51, 51Bis e 52; in Lombardia le statali 301, 38, 45Bis e 42. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Jonica in Calabria, l’Autostrada A19 in Sicilia, la statale 1 “Aurelia” tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la statale 309 ‘Romea’ e la statale 16 “Adriatica”. Sull’intera rete stradale e autostradale la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di Anas sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

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