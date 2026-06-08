Elezioni comunali in Italia, affluenza in calo al 52%

amministrative 2026

Affluenza media in calo in Italia per il secondo turno elettorale nei Comuni che lo scorso 24-25 maggio non sono riusciti a eleggere un sindaco. Sono 42 i Comuni italiani interessati dal ballottaggio, tra cui sei capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 Comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Alle 15 seggi chiusi e via allo spoglio: su base nazionale ha votato il 52,07% rispetto 60,48% del primo turno.

I Comuni capoluogo

Tra i Comuni capoluogo in calo il dato di Arezzo, con il 53,11% dei votanti rispetto al 59,30%. Stesso esito a Chieti dove ha votato il 55,33% rispetto al 62,40%. A Lecco dato in linea con il precedente: a urne chiuse ha votato il 59,29% in confronto al 60,46%. Anche a Macerate il dato finale è del 54,80% rispetto al 56,33%. (redazione@corrierecal.it)

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