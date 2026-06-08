Migranti uccisi, Craxi: «Da Occhiuto un segnale di umanità»
Il plauso dopo l’intervento della Regione per il rimpatrio delle salme
ROMA «L’iniziativa proposta dal presidente Occhiuto merita un sincero plauso, perché rappresenta un gesto concreto di umanità e responsabilità istituzionale». Lo sottolinea la capogruppo di Forza Italia al Senato Stefania Craxi in unan nota. «In un contesto segnato da una tragedia così dolorosa e disumana come quella di Amendolara – osserva la senatrice “azzurra” – la disponibilità della Regione Calabria a farsi carico delle spese per il rimpatrio delle salme e per il viaggio dei familiari delle vittime non è solo un atto amministrativo, ma un segnale forte di civiltà. E’ proprio nei momenti più difficili che – sottolinea Craxi – le istituzioni sono chiamate a dimostrare sensibilità e attenzione verso le persone, indipendentemente dalla loro provenienza. Garantire ai familiari la possibilità di riconoscere i propri cari e di dare loro una degna sepoltura significa restituire dignità a vite spezzate e rispetto al dolore di chi resta». Il gesto del governatore Occhiuto, riconosce la senatrice di FI, «non risolve il problema drammatico del caporalato, a cui tutti noi siamo chiamati a dare risposte sempre più forti e incisive, ma contribuisce a rafforzare il senso di comunità e a promuovere quei valori di rispetto e compassione che dovrebbero sempre guidare l’azione pubblica. Iniziative come questa dimostrano che la politica, quando vuole, può essere davvero al servizio delle persone, offrendo risposte concrete e mostrando un volto autenticamente umano delle istituzioni. Questo è il modo in cui Forza Italia intende la politica, guardando innanzitutto all’individuo, alla persona, alla difesa dei suoi diritti inalienabili», conclude Craxi.
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