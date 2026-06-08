Migranti uccisi, Craxi: «Da Occhiuto un segnale di umanità»

la strage di amendolara

ROMA «L’iniziativa proposta dal presidente Occhiuto merita un sincero plauso, perché rappresenta un gesto concreto di umanità e responsabilità istituzionale». Lo sottolinea la capogruppo di Forza Italia al Senato Stefania Craxi in unan nota. «In un contesto segnato da una tragedia così dolorosa e disumana come quella di Amendolara – osserva la senatrice “azzurra” – la disponibilità della Regione Calabria a farsi carico delle spese per il rimpatrio delle salme e per il viaggio dei familiari delle vittime non è solo un atto amministrativo, ma un segnale forte di civiltà. E’ proprio nei momenti più difficili che – sottolinea Craxi – le istituzioni sono chiamate a dimostrare sensibilità e attenzione verso le persone, indipendentemente dalla loro provenienza. Garantire ai familiari la possibilità di riconoscere i propri cari e di dare loro una degna sepoltura significa restituire dignità a vite spezzate e rispetto al dolore di chi resta». Il gesto del governatore Occhiuto, riconosce la senatrice di FI, «non risolve il problema drammatico del caporalato, a cui tutti noi siamo chiamati a dare risposte sempre più forti e incisive, ma contribuisce a rafforzare il senso di comunità e a promuovere quei valori di rispetto e compassione che dovrebbero sempre guidare l’azione pubblica. Iniziative come questa dimostrano che la politica, quando vuole, può essere davvero al servizio delle persone, offrendo risposte concrete e mostrando un volto autenticamente umano delle istituzioni. Questo è il modo in cui Forza Italia intende la politica, guardando innanzitutto all’individuo, alla persona, alla difesa dei suoi diritti inalienabili», conclude Craxi.

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