Algieri rilancia il messaggio di Sangalli: «Le imprese sono il valore reale dell’Italia»

collante irrinunciabile

ROMA Economia di prossimità, Sense of Italy, ruolo cruciale dei corpi intermedi. Sono alcune delle parole chiave del discorso pronunciato dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel corso dell’assemblea generale della confederazione, alla quale ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni. Ai nostri microfoni, Sangalli spiega come e quanto le imprese siano fondamentali per il Paese.

Un quadro non a tinte fosche

«Sarebbe un grave errore dipingere un quadro assai più negativo rispetto alla realtà, certo, viviamo un momento di profonda incertezza, ma c’è anche la convinzione che ce la possiamo fare e ce la dobbiamo fare». La premier Giorgia Meloni ha espresso parole di incoraggiamento nei confronti delle imprese, degli imprenditori e dei corpi intermedi ipotizzando un necessario lavoro di squadra. «Certo, questa è una grande qualità che il commercio possiede. E’ finito il tempo di un nuovo solo al comando. Oggi se non giochi di squadra, se non hai la condivisione di idee e progetti, se non favorisci una ampia partecipazione, non vai da nessuna parte». La domanda è d’obbligo, cosa dobbiamo aspettarci nell’immediato futuro. «Come le dicevo, è una sfida importante, come ho cercato di sottolineare nel mio discorso, come ha detto peraltro anche la Presidente del Consiglio, grazie al supporto della Confcommercio certamente si può essere cautamente ottimisti».

I corpi intermedi, un collante irrinunciabile

Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio, richiama il Sense of Italy invocato dalla premier e che richiede «la tutela del Made in Italy di qualità, un valore che nessuno può copiare». Per avviare questa indispensabile azione di tutela «sono fondamentali il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza, dei corpi intermedi, quelle organizzazioni che rappresentano realmente gli interessi e il valore delle imprese di qualità». Barbieri al Corriere della Calabria esalta il ruolo dei corpi intermedi «portatori degli interessi delle imprese e soprattutto una vera e propria cinghia di trasmissione tra le istituzioni pubbliche e l’imprenditore stesso». Dello stesso avviso è il presidente di Confcommercio Cosenza e Confcommercio Calabria, Klaus Algieri. «Il presidente Sangalli e la premier Meloni lo hanno detto in maniera chiara, senza i corpi intermedi non esistono le imprese, viene meno il valore stesso del lavoro. Intermedi non vuol dire posizionarsi a metà, giocare un ruolo di equilibristi, ma essere centrali nei processi decisionali. Le imprese rappresentano il valore reale del sistema Italia». «La presidente del Consiglio – prosegue Algieri – d’altro canto lo ha confermato quando ha definito i corpi intermedi necessari ad evitare fratture e squilibri nella politiche di governo». Molteplici le sollecitazioni che il presidente Sangalli ha rivolto alla premier. «Il presidente Sangalli ha offerto il supporto di Confcommercio nella realizzazione di concrete proposte programmatiche, penso ad esempio allo sviluppo urbanistico con un’azione in grado di contrastare la desertificazione commerciale, oggi una vera e propria emergenza. Le proposte principali coinvolgono i sindaci e una visione che sia capace di unire lo sviluppo economico all’urbanistica per tutelare i negozi di prossimità. E non dobbiamo dimenticare le imprese storiche, il loro prezioso valore sociale». Aziende capaci di resistere ai venti di guerra, all’aumento dei costi, alla pandemia. «Dobbiamo essere ottimisti. Non ci siamo fermati dinanzi gli effetti devastanti del Covid. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci ha definiti il collante irrinunciabile». (f.benincasa@corrierecal.it)

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