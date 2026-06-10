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Il bilancio
Filippine, il bilancio del terremoto sale: 46 morti
Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono
Pubblicato il: 10/06/2026 – 7:51
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E’ salito a 46 il numero delle vittime del terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito lunedì l’isola di Mindanao, nel sud delle Filippine. Oggi i soccorritori hanno recuperato il corpo di una persona dalle macerie di un supermercato crollato a General Santos, una delle località maggiormente colpite dal sisma. Il terremoto ha provocato il crollo di edifici, numerose frane e l’emissione di allerte tsunami in diverse aree dell’isola di Mindanao. L’agenzia delle Filippine che si occupa della gestione delle catastrofi ha inoltre dichiarato che il numero delle persone disperse è salito da quattro a 17. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono tra il rischio di nuove scosse di assestamento.
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