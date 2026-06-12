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Delitto di Garlasco, Alberto Stasi torna libero

Il Tribunale ha disposto l’affidamento in prova

Pubblicato il: 12/06/2026 – 17:12
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Delitto di Garlasco, Alberto Stasi torna libero
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Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l’istanza della difesa, su cui la procura generale aveva dato parere favorevole. La notizia, anticipata dal Tg La7, è stata confermata all’Ansa da fonti qualificate. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell’affidamento in prova non è collegata con l’eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. 

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