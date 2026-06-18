Stretta del caldo sulla Calabria, attesa un’ondata di calore nel fine settimana

temperature in aumento

Caldo più intenso e allerta da bollino “arancione” in diverse città italiane, con l’ondata di calore che si abbatterà anche sulla Calabria. Secondo le ultime previsioni, aumenteranno ulteriormente le temperature in questa settimana e in particolare da sabato, quando il caldo raggiungerà il picco vicino ai 39 gradi con l’arrivo dell’anticiclone africano. Un’imponente massa d’aria subtropicale, in risalita dall’Algeria, è pronta ad espandersi verso Nord arrivando a lambire la Danimarca. «Lo zero termico – aggiunge l’esperto – schizzerà in alto fino alla quota eccezionale di 4400 metri, e diversi nuovi record mensili di calore potrebbero essere infranti. Non aumenteranno solo le massime, ma si registrerà un’impennata preoccupante anche delle temperature minime notturne, mai al di sotto dei 25 gradi, soprattutto dopo il weekend».

L’ondata di calore sulla Calabria

Occhi puntati sulla Pianura padana, ma l’ondata di calore si abbatterà anche sulla Calabria. Da venerdì saranno 8 le città italiane con bollino arancione per il caldo sulle 27 monitorate: tra queste anche Reggio Calabria. Previsti picchi di oltre 30 gradi. Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha emanato un’ordinanza anti-caldo, che prevede, tra le altre cose, lo stop al lavoro con esposizione al sole dalle 12,30 alle 16 fino al 30 settembre.

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