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Clamoroso Ronaldinho: a 46 anni tesserato con il Ravenna in serie C. Braida: «Grande colpo»

L’ex Pallone d’Oro pronto a legarsi al club romagnolo di Serie C. I dettagli dell’operazione saranno presentati il 23 giugno a Miami

Pubblicato il: 20/06/2026 – 17:01
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Clamoroso Ronaldinho: a 46 anni tesserato con il Ravenna in serie C. Braida: «Grande colpo»
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ROMA La notizia è iniziata a circolare nella tarda serata di ieri e col passare delle ore nella giornata di oggi ha trovato conferma: Ronaldinho tornerà a giocare a 46 anni e lo farà in Italia. L’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, la cui ultima gara risale al 2015 con la Fluminense, sarà tesserato dal Ravenna in serie C. Sul coinvolgimento concreto dell’attaccante brasiliano bisognerà aspettare qualche giorno, quando il 23 giugno a Miami saranno illustrati i dettagli del progetto portato avanti da Ignazio Cipriani, proprietario del club dal luglio 2024. Secondo quanto si apprende, lo sbarco di Ronaldinho non sarà comunque una semplice iniziativa di marketing. «Ronaldinho è un giocatore magico e verrà tesserato. È un grande colpo. Giocherà a 46 anni? Dipende, ma diciamo che verrà tesserato». Con queste parole rilasciate a LaPresse, il vicepresidente del RavennaAriedo Braida, ha commentato l’operazione.

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