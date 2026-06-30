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LeBron James lascia i Lakers ma non si ritira
Per il supercampione possibile futuro a San Francisco con i Warriors di Curry
Pubblicato il: 30/06/2026 – 21:15
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ROMA LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-’27, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il ‘Re’ dell’Nba. Ad annunciarlo è stato il Ceo di Klutch Sports, Rich Paul, a Espn. James, 42 anni a dicembre, ha comunicato alla dirigenza gialloviola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l’ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco, con i Golden State Warriors. (Ansa)
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