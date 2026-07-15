Cocaina nel doppiofondo del tir, sequestrati oltre 111 chili

AD ANCONA

Oltre 111 chilogrammi di cocaina, 19mila euro in contanti e tre persone arrestate. È il bilancio dell’operazione antidroga condotta dai militari della Guardia di finanza del Comando provinciale di Ancona. Le Fiamme gialle hanno seguito un’auto sospetta dal capoluogo marchigiano fino all’hinterland di Parma, dove hanno osservato uno scambio di borsoni tra gli occupanti della vettura e il conducente di un tir. La successiva perquisizione dell’autoarticolato ha permesso di scoprire, all’interno di un doppiofondo ricavato nella cabina, 100 panetti di cocaina. Secondo le stime della Guardia di finanza, la droga, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe potuto generare profitti per circa 20 milioni di euro. Su disposizione della Procura di Parma, i due occupanti dell’auto e il conducente del tir, di origine albanese e romena, sono stati arrestati e trasferiti nella casa circondariale di Parma.

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