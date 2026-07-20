Autonomia differenziata, Calderoli: «Ho iniziato a parlare con Calabria e Abruzzo»

l’intervento

«Preannuncio che il governo intende procedere alla predisposizione di un singolo disegno di legge per ogni Regione corredandolo di due distinti allegati contenenti gli schemi di intesa a materia salute e coordinamento fianza pubblica e alle materie non lep». Lo ha detto il ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli intervenendo in Aula alla Camera al termine della discussione generale sulle pre-intese per l’Autonomia. Calderoli è intervenuto anche rispondendo a diverse obiezioni poste in Aula. «Sulla sanità di serie A e B – ha sottolineato – e qualcuno cita il Gimbe ma quello che ha fotografato è lo stato dell’arte di oggi: la situazione delle liste d’attese della mobilità sanitaria possono essere colpa dell’autonomia differenza che ancora non c’è? O può essere uno strumento di miglioramento? E’ la soluzione di tutti i problemi? Non lo so ma iniziamo a provare. Penalizza il sud? Non so se qualcuno ha verificato che ho iniziato a interloquire con la Calabria e l’Abruzzo». In conclusione Calderoli ha citato alcuni dati ad esempio quello per “spese di illuminazione e riscaldamento che per il Veneto è di 0,6 euro pro capite e in Campania 14,6: magari andando a risparmiare qualcosa si riesce a risparmiare qualcosa da reinvestire nei servizi, ha concluso.

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