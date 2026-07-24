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Detenuto trovato morto in carcere, aperta un’inchiesta

L’uomo è stato trovato privo di vita nella sua cella

Pubblicato il: 24/07/2026 – 18:13
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Detenuto trovato morto in carcere, aperta un’inchiesta
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La Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta sulla morte di un detenuto, trovato privo di vita nella sua cella del carcere di Bancali, la scorsa settimana. L’uomo, di origine magrebina, è stato trovato morto in circostanze poco chiare. In apparenza sembrerebbe vittima di un atto estremo ma diversi elementi non hanno convinto il pm, Damiano Rossi, che ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo del detenuto. L’esame autoptico è stato eseguito dal medico legale, Matilde Ruju, nell’istituto di Medicina legale di Sassari, e l’esito degli accertamenti è stato consegnato alla Procura.

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