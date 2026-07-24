Detenuto trovato morto in carcere, aperta un’inchiesta

le indagini

La Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta sulla morte di un detenuto, trovato privo di vita nella sua cella del carcere di Bancali, la scorsa settimana. L’uomo, di origine magrebina, è stato trovato morto in circostanze poco chiare. In apparenza sembrerebbe vittima di un atto estremo ma diversi elementi non hanno convinto il pm, Damiano Rossi, che ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo del detenuto. L’esame autoptico è stato eseguito dal medico legale, Matilde Ruju, nell’istituto di Medicina legale di Sassari, e l’esito degli accertamenti è stato consegnato alla Procura.

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