Arrivano (finalmente) i sub commissari: ecco Pellicanò e Ametta

CATANZARO Arrivano finalmente, dopo un’attesa praticamente lunga tre mesi, i sub commissari della sanità calabrese. Come anticipato dal Corriere della Calabria, il Consiglio dei ministri nella riunione di oggi ha deliberato la nomina di Angelo Pellicanò e di Michele Ametta al fianco del commissario Guido Longo. La nomina di Pellicanò e Ametta, effettuata ai sensi del Decreto Calabria approvato a fine 2020, è stata proposta dal ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco. Pellicanò, siciliano come Longo, vanta una Lunga esperienza nel management della sanità: è stato, tra i vari incarichi ricoperti, commissario dell’azienda ospedaliera di Catania, mentre Ametta proviene dalla Puglia dove ha accumulato vari incarichi nella pubblica amministrazione, anche sanitaria.