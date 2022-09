Tajani: «Premier indicato dopo il vertice di maggioranza»

Politiche 2022

ROMA «Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti di Giorgia Meloni, ma la decisione (su chi sarà il nome indicato per la presidenza del Consiglio, ndr) verrà dopo un vertice di Berlusconi, Salvini e Meloni e con il presidente della Repubblica che avrà l’ultima parola, perché è la Costituzione che lo prevede». L’ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani dalla sede del gruppo azzurro alla Camera.

«Non penso che il presidente della Repubblica, che è una persona saggia e di buonsenso, faccia qualcosa contro la maggioranza parlamentare» ha ribadito Tajani. «Non credo che dovrebbero esserci problemi per la futura maggioranza di centrodestra, sarà una coalizione solida, con Berlusconi nel ruolo di regista», ha concluso.