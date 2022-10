Totoministri, per la Giustizia sfida Nordio-Bongiorno. No all’ipotesi Moratti

le trattative

ROMA Giorgia Meloni ha sempre detto di non credere alle quote rosa. Eppure, secondo il Corriere della Sera, la prossima premier potrebbe alzare la media delle donne al governo. Forse anche per questo al ministero degli Esteri tutte le indiscrezioni continuano a scommettere su un ritorno di Elisabetta Belloni alla Farnesina: l’attuale capo del Dis, il dipartimento che coordina l’attività dei nostri servizi segreti, è ormai da alcuni anni considerata una riserva della Repubblica, con un lunga e apprezzata carriera diplomatica alle spalle, culminata nella guida istituzionale, come Segretario generale, del ministero degli Esteri. Ma in un ministero chiave, almeno fra quelli che andranno condivisi con il capo dello Stato, secondo una prassi che ha fondamenti costituzionali consolidati, andranno anche esponenti di Forza Italia: Antonio Tajani potrebbe aspirare anche lui a guidare la politica estera, o in alternativa approdare alla prima poltrona del Viminale.

La Lega, con Giulia Bongiorno, potrebbe prendere la Giustizia, che ha al vertice dell’organo di controllo, il Csm, proprio il presidente della Repubblica. Come del resto la Difesa, essendo Mattarella anche capo delle forze armate, che al momento viene data in quota Fratelli d’Italia, forse con Adolfo Urso, attuale presidente del Copasir. Fra i ministri di Forza Italia sono sempre in pole position, almeno nei desideri di Berlusconi, sia Anna Maria Bernini che Licia Ronzulli.

In pista ci sarebbero anche Alessandro Cattaneo, per le Infrastrutture e Gian Marco Centinaio, per l’Agricoltura. Ma sui nomi circola di tutto e molto dipende anche dalla scelta o meno di fare due vicepremier, e dall’equilibrio che verrà trovato per le due presidenze del Parlamento. Salvini, se fosse numero due del governo, potrebbe aggiungere le deleghe del ministero del Lavoro. Mentre per il posto più delicato, quello dell’Economia, continuano a essere accreditati sia Fabio Panetta, oggi nel board della Bce, sia Domenico Siniscalco, già ministro nei governi Berlusconi. Anche Carlo Nordio sarebbe in corsa con la Bongiorno per guidare la Giustizia.

Lambisce la formazione del governo anche lo scontro politico in corso fra Letizia Moratti e Attilio Fontana, fra il governatore della Lombardia e la sua vice. Entrambi vogliono correre alle elezioni dell’anno prossimo per la Regione, il rapporto fiduciario fra i due si è ormai spezzato, l’ultimo tentativo in extremis di una ricomposizione sarebbe una richiesta della Moratti. Andare al governo, alla Salute. Ipotesi che Meloni ha già escluso.