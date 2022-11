Scontro tra due auto a causa della nebbia, muore un 30enne a Lecce

la tragedia

LECCE Un uomo ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite, la scorsa notte in provincia di Lecce, in seguito a un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 275. Alla base dello scontro che ha coinvolto due autovetture, ci sarebbe la fitta nebbia che ha causato problemi di visibilità in tutta la provincia. L’impatto si è verificato nel tratto tra Nociglia e Montesano Salentino. A perdere la vita il conducente di una delle due auto, un uomo di 30 anni. Due ventenni, feriti, sono stati condotti in ambulanza in ospedale a Tricase. Rilievi e ricostruzione della dinamica sono stati affidati ai carabinieri.