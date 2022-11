Migranti, tensione Italia-Francia: 500 agenti in più alla frontiera

Politica internazionale

ROMA Scontro totale Roma-Parigi sui migranti. La Francia ha annunciato la sospensione dell’accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia.

Il ministro dell’Interno francese Darmanin ha invitato «tutti gli altri partecipanti» al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, in particolare la Germania, a sospendere l’accoglienza dei profughi attualmente in Italia.

«È il governo italiano che ci rimetterà poiché noi eravamo impegnati con la Germania a ricollocare 3.500 persone entro l’estate del 2023, persone che sarebbero arrivate in Italia, in particolare in base al diritto marittimo. Se noi accogliamo questi 234 migranti non rilocalizzeremo nessuna delle persone che ci eravamo impegnati ad accogliere nelle prossime settimane», ha esplicitato Darmanin al termine del Consiglio dei ministri.

Damin ha attaccato l’Italia per la sua scelta «incomprensibile» di non accogliere l’Ocean Viking, annunciando che la Francia aprirà alla nave il porto di Tolone con i suoi 234 migranti a bordo. Sarà accolta venerdì.

«La Francia deplora molto profondamente che l’Italia abbia fatto la scelta di non considerarsi come uno Stato europeo responsabile», ha detto il ministro Darmanin, a proposito della decisione del governo italiano di rifiutare lo sbarco degli oltre 234 naufraghi a bordo della nave.

Tra le misure di ritorsione contro l’Italia per la mancata accoglienza dell’Ocean Viking, la Francia assumerà delle misure di «rafforzamento dei controlli alle frontiere» con l’Italia, ha poi annunciato Darmanin, aggiungendo che la Francia «trarrà tutte le conseguenze» dell’atteggiamento italiano anche sugli altri aspetti della «relazione bilaterale» tra i due Paesi.

La Francia annuncia 500 agenti in più alla frontiera

«La Francia adotterà, nelle prossime ore, misure di rafforzamento dei controlli alle nostre frontiere interne con l’Italia». Lo ha annunciato il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, elencando le misure che Parigi intende adottare a seguito della crisi sull’Ocean Viking. «Il rafforzamento delle nostre frontiere mostrerà che, sfortunatamente, possiamo impedire un certo numeri di passaggi dalla frontiera italiana».

Piantedosi: «Reazioni incomprensibili»

Per il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, «la reazione che la Francia sta avendo di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234 migranti – quando l’Italia ne ha accolti 90 mila solo quest’ anno – è totalmente incomprensibile di fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone. Ma dimostra anche quanto la postura delle altre nazioni di fronte all’immigrazione illegale sia ferma e determinata. Quello che non capiamo è in ragione di cosa l’Italia dovrebbe accettare di buon grado qualcosa che gli altri non sono disposti ad accettare».

«La solidarietà europea viene sbandierata ma l’Italia ha affrontato finora questo problema da sola e il nostro sistema di accoglienza è in gravissima difficoltà», evidenzia Piantedosi. «È evidente quindi che l’Italia non potrà dare la propria adesione a soluzioni per un Patto europeo non adeguatamente bilanciato tra misure di solidarietà e di responsabilità. I Paesi di primo ingresso non possono, infatti, da soli sopportare l’onere di una responsabilità esclusiva nella gestione dei flussi». Per questo, aggiunge, «noi continuiamo a sostenere che la soluzione più seria è lavorare insieme per fermare le partenze dal nord Africa».

Sos Mediterranee: «Violazione del diritto marittimo senza precedenti»

Intanto dalla Ocean Viking fanno sapere di essere «estremamente sollevati che alla nostra nave sia stato assegnato un porto sicuro in Francia, il che pone fine a una situazione critica. Ma questa soluzione ha un sapore amaro: le 230 donne, bambini e uomini a bordo dell’Ocean Viking hanno attraversato un terribile calvario e sono esauste, così come le nostre squadre». Lo afferma Xavier Lauth, direttore delle operazioni di Sos Mediterranee. «Lo sbarco a quasi tre settimane dal loro salvataggio, così lontano dall’area operativa nel Mediterraneo centrale – aggiunge – è il risultato di un drammatico fallimento di tutti gli Stati europei, che hanno violato il diritto marittimo in maniera senza precedenti».

Le Pen: «Drammatico segnale di lassismo da Macron»

«Accettando per la prima volta che una nave sbarchi dei migranti in un porto francese, Emmanuel Macron lancia un drammatico segnale di lassismo. Con questa decisione, non potrà più far credere a nessuno che intende porre fine all’immigrazione massiccia ed anarchica», scrive in un tweet la capogruppo del Rassemblement National all’Assemblea Nazionale, Marine Le Pen, commentando il caso Ocean Viking.

La Commissione Ue: «Obbligo legale di salvataggio»

«Abbiamo chiesto lo sbarco immediato dalla Ocean Viking perché sappiamo che la situazione ha raggiunto un livello critico e chiaramente c’è l’obbligo legale al salvataggio», ha detto un portavoce della Commissione Europea. «La priorità della Commissione – ha aggiunto – è che le persone siano tratte in salvataggio e messe al sicuro».