Ospedale della Sibaritide, Occhiuto: «Progetto economico da rimodulare»

COSENZA L’ospedale della Sibaritide è una grande opera che necessita di una cabina di Regia. È questo il motivo della riunione tenutasi, questa mattina, in Prefettura a Cosenza ed alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Presenti oltre ai sindacati, anche i responsabili dell’azienda che si occupa della realizzazione della struttura. Il governatore ha effettuato un primo sopralluogo lo scorso 4 maggio ed il 19 settembre era ritornato per verificare di persona lo stato di avanzamento.

I lavori strutturali saranno consegnati entro il 2023, ma poi occorrerà lavorare sulle costruzioni interne, ambienti e spazi fisici.

Il vertice in prefettura a Cosenza

L’ospedale della Sibaritide

«Abbiamo concordato questo incontro al fine di verificare quale sia lo stato dell’arte su quest’opera indispensabile per la sanità della regione e vorrei fosse segno tangibile del nuovo corso di questo governo regionale», ha detto Occhiuto. «Ho fatto diversi sopralluoghi e so che l’impresa che è subentrata alla precedente per concludere i lavori lo ha fatto con un progetto economico-finanziario che va rimodulato. Chiaramente il mio compito è fare tutto ciò che si possa fare, rispettando la legge, per arrivare alla conclusione dei lavori nei tempi previsti».

Il tavolo Adduce

Il governatore, al Corriere della Calabria, ha risposto in merito ai numeri del Tavolo Adduce, il monitoraggio interministeriale che ha evidenziato un vulnus della sanità regionale. «Che io non abbia un buon rapporto con la signora Adduce credo sia evidente a tutti – sorride Occhiuto -. Questo tavolo ha scelto per dodici anni i commissari e sub commissari che hanno descritto una sanità in deficit, perché non hanno riconciliato i conti, io l’ho fatto in un solo anno. Quando scelgo un commissario per un’azienda sanitaria non lo chiedo a nessuno».

«L’ospedale di Cosenza mi preoccupa»

Infine, il governatore si sofferma sulle difficoltà riscontrate dall’ospedale Annunziata di Cosenza. «Mi preoccupa molto, produce poco e soprattutto poca sanità per i cittadini della provincia e ha un pronto soccorso che scoppia». «Ho nominato un commissario – chiosa – che ha un’importante esperienza, al quale ho dato degli obiettivi importanti tra cui il pronto soccorso e il Cup, diamogli tempo perché sono convinto che tra qualche mese i risultati del suo lavoro saranno evidenti».