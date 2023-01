usa

Nove persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Lakeland, in Florida. Lo ha annunciato il dipartimento di polizia di Lakeland, citato dai media Usa. Due dei feriti sono in gravi condizioni. Per la polizia si è trattato di un “regolamento di conti”. Ad aprire il fuoco sono state quattro persone a bordo di un’auto attorno alle 15:45 ora locale (le 21:45 in Italia).