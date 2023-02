Scontro violento nel Tarantino, morte tre persone. Grave una quarta

Il dramma

TARANTO Sono due donne e un uomo (e non tre donne come si era appreso in un primo momento) le vittime del terribile incidente stradale avvenuto ieri serata sulla statale 7, nel territorio di Laterza, in provincia di Taranto.

A seguito dello scontro frontale tra un’Alfa Romeo e un furgone Fiat Fiorino, non distante dal punto in cui nel 2016 persero la vita in un incidente stradale cinque persone, sono Antonella Sportelli di 43 anni, originaria di Laterza ma residente a Palagiano, Stefano Tagariello 36 anni di Palagiano, Alessandra Berardi 32 anni di Palagianello.

Erano tutti a bordo dell’auto, ridotta a un groviglio di lamiere dopo l’impatto con il furgone il cui conducente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Taranto.

Da chiarire le cause del violentissimo scontro.