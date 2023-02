Trudeau: «Abbattuto oggetto aereo non identificato in Canada»

l’annuncio

WASHINGTON Un oggetto aereo non identificato sopra i cieli del Canada è stato abbattuto dall’aviazione statunitense e canadese: lo ha reso noto il premier canadese Justin Trudeau. Trudeau ha spiegato di aver ordinato l’abbattimento dell’oggetto non identificato sopra lo Yukon, dopo che aveva violato lo spazio aereo canadese. E’ stato colpito con successo da un F22 americano il giorno dopo quello neutralizzato dal Pentagono sopra l’Alaska. «Ho parlato con il presidente Biden questo pomeriggio. Le forze canadesi ora recupereranno e analizzeranno il relitto dell’oggetto (non identificato, ndr). Grazie al Norad per aver sorvegliato il Nord America», ha twittato il premier canadese Justin Trudeau.