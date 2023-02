Superbonus, la versione della Meloni: ci sono stati 9 miliardi di truffe

la polemica

“A ogni italiano il superbonus è costato 2000 euro. Quando spende lo stato non è nulla gratis”.Così la premier Giorgia Meloni nella sua rubrica social “Appunti di Giorgia”. “Il costo totale” dei crediti del superbonus “attualmente è di 105 miliardi di euro”, evidenzia la premier, che assicura: “Ora dobbiamo cercare soluzioni per evitare il tracollo di migliaia di aziende”. “Ora dobbiamo difendere il bilancio pubblico”. Sul superbonus “ci sono state moltissime truffe, circa 9 miliardi di euro di truffe”, sottolinea ancora Meloni. “Convocheremo tutte le associazioni per chiedere come possiamo aiutarle e per mettere tutto su un binario sensato”, prosegue la premier. “Se lasciassimo il superbonus così com’è non avremmo i soldi per fare la finanziaria”. “Vogliamo spingere le banche e tutti gli attori che possiamo coinvolgere ad assorbire i crediti che sono incagliati, che nessuno vuole prendere. E abbiamo definito meglio la responsabilità di chi deve prendere quel credito”, ha spiegato Meloni.