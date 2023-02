Partito democratico, Bonaccini-Schlein: il confronto in tv

politica

MILANO «Io porterei con me Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Veniamo da epoche di scontri e divisioni, dobbiamo mettere fine ai personalismi e alla conflittualità interna. Porterei anche Meloni per conoscerla e batterla alle prossime elezioni. Vederla per dire che non ce ne facciamo niente di una premier donna che non si batte per le altre donne». A parlare è Elly Schlein, in risposta alla domanda su chi porterebbe su un ipotetico camper proposto durante il confronto in diretta su Sky tg24 tra i due aspiranti alla segreteria del Pd. «Come Elly – ha replicato Bonaccini – anche io chiamerei i tre contendenti alle primarie. Non porterei certamente Meloni perché voglio che la battiamo la prossima volta per tornare noi centrosinistra al governo. Porterei Liliana Segre perché in lei tutti i valori che vogliamo rappresentare e poi Walter Veltroni e i 7 milioni di voti che abbiamo perso per strada. Tra Renzi e Calenda? Porterei Draghi».